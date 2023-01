CAGLIARI (ITALPRESS) – “L’approvazione da parte del Consiglio regionale dell’ordine del giorno per sostenere le azioni intraprese per garantire la continuità territoriale aerea presso l’aeroporto di Alghero è un segnale importante. Lo scalo di Fertilia è una infrastruttura strategica fondamentale sia per i voli in continuità territoriale che per le altre rotte nazionali e internazionali. La gara per la continuità territoriale andata deserta non può generare il blocco dei collegamenti sarebbe un grave vulnus al diritto alla mobilità di tutti i sardi e creerebbe gravi danni ai livelli occupazionali dell’intero territorio. Ora è necessario modificare gli anacronistici Regolamenti europei che di fatto tengono in ostaggio la nostra Isola”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais subito dopo l’approvazione, nel primo pomeriggio, dell’ordine del giorno presentato dalla maggioranza e dedicato all’aeroporto di Alghero, al momento incerto sul futuro dei collegamenti con Milano e Roma.

“Il via libera all’ordine del giorno rappresenta un ulteriore strumento per affiancare il presidente della Regione e l’assessore ai Trasporti nella battaglia per garantire il ruolo strategico dell’aeroporto di Alghero ma soprattutto per ribadire il fondamentale diritto alla mobilità dei sardi. La decisione di interrompere l’esame della Finanziaria per discutere della questione trasporti – afferma Pais – ha costituito un chiaro segnale con cui il Consiglio regionale ha voluto sottolineare l’importanza della difesa diritto alla mobilità dei sardi”. E conclude: “Le due iniziative parallele, una istituzionale in Consiglio regionale e l’altra territoriale organizzata dalla Provincia di Sassari hanno dimostrato una Sardegna unita che si mobilita per il riconoscimento dei propri diritti. Una mobilitazione positiva che abbiamo il dovere di sostenere e, se del caso, rafforzare”.

foto: ufficio stampa Consiglio Regionale Sardegna

