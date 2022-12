Pagamenti digitali, Satispay punta su sicurezza e costi ridotti

"Nel momento in cui avviene un pagamento nel nostro network, Satispay è l'unico operatore chiamato in causa. Questo ci consente di essere molto efficaci, quindi di abbattere anche i costi, e di essere molto sicuri". Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Marcello Marazzi, Country manager di Satispay. fsc/gsl