VENEZIA (ITALPRESS) – “Un riconoscimento che ci rende orgogliosi perchè premia non solo la creatività e l’innovazione digitale che da sempre contraddistinguono la nostra regione, ma soprattutto l’impegno del Veneto nella lotta al ‘gender gap’. Le mie congratulazioni a Veneto Lavoro, braccio operativo, tecnico e strumentale della Regione del Veneto per aver ottenuto con la campagna ‘Equamente al lavorò il premio Smartphone d’oro nella categoria ‘culturà. Il riconoscimento, promosso dall’Associazione PA Social, è dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime la propria soddisfazione per il premio attribuito ieri, a Roma, ad ‘Equamente al lavorò, la campagna informativa della Regione del Veneto sulla Legge Regionale n. 3 del 15 febbraio 2022 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità”, con la quale la Regione ha introdotto una serie di interventi per contrastare i comportamenti discriminatori nel mondo del lavoro; sostenere l’occupazione femminile stabile e di qualità e incentivare il reinserimento delle donne vittime di violenza; promuovere misure che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; contrastare il Gender Pay Gap e garantire la trasparenza dell’informazione e la neutralità nella retribuzione tra uomini e donne.

Il vincitore dello Smartphone d’Oro e quelli dei premi speciali tematici sono stabiliti alla fine di un percorso che passa dall’esame e dal voto di una giuria scientifica di esperti e di una giuria popolare. 81 le candidature arrivate da tutta Italia per questa quinta edizione. La campagna ‘Equamente al lavorò è stata lanciata nel novembre del 2023 con un convegno a Venezia al Palazzo Grandi Stazioni della Regione del Veneto e ha successivamente attraversato tutte le province venete con 7 convegni che hanno visto coinvolte Istituzioni e parti sociali. La campagna ha inoltre fatto tappa nelle scuole del Veneto, coinvolgendo complessivamente oltre 200 ragazzi in attività formative, e ha raggiunto circa 80 aziende attraverso eventi in presenza e online. Tra le altre iniziative, una campagna media e social, l’attivazione dello Sportello Donna (uno spazio virtuale sul portale ClicLavoro Veneto con avvisi, bandi e informazioni utili a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e le opportunità di formazione al femminile), il progetto “Ambassador” per le aziende che desiderano farsi portavoce del “cambiamento di prospettiva” all’interno della loro organizzazione, e collaborazioni con l’Università Cà Foscari di Venezia e con l’Università di Padova per approfondimenti sul tema del Gender Pay Gap. L’evento finale della campagna ‘Equamente al lavorò è previsto il 13 dicembre 2024 nella sede della Camera di Commercio di Padova, in occasione del Veneto Welfare day 2024.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).