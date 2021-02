Over 65 al Foro Italico, Giuliano Amato testimonial

“Al Foro Italico gli anziani fanno sport e salute”. E’ Giuliano Amato il testimonial d’eccezione per la campagna abbonamenti al Circolo del tennis dedicata agli over 65. Vicepresidente della Corte Costituzionale, già presidente del Consiglio, Amato, 83 anni, racconta i benefici del tennis per il suo fisico. gm