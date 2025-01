DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Sono otto le azzurre del ct Dario Chiadò qualificate per il tabellone principale femminile di domenica nel Grand Prix di spada cominciato oggi a Doha. Erano già ammesse di diritto, in virtù del proprio ranking, le olimpioniche Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, così come Federica Isola. Dopo una perfetta fase a gironi si è aggiunta a loro, sin dal primo step di giornata, Lucrezia Paulis. Grazie alle vittorie nei turni preliminari ad eliminazione diretta, poi, hanno staccato il pass per il tabellone principale anche Roberta Marzani, Alessandra Bozza e Sara Maria Kowalczyk, che ha superato nel match decisivo la compagna di nazionale Carola Maccagno per 15-14. Stop all’ultimo assalto anche per Gaia Caforio. Si è invece fermata nel tabellone da 128 Alice Clerici mentre è stata eliminata nella fase a gironi Gaia Traditi. Domani la seconda giornata di gare in Qatar con le fasi preliminari della prova maschile. Già ammesso alla giornata di domenica Davide Di Veroli per diritto di ranking, saliranno in pedana per cercare un posto nel tabellone principale gli altri 11 spadisti azzurri: Enrico Piatti, Valerio Cuomo, Giacomo Paolini, Giulio Gaetani, Gianpaolo Buzzacchino, Filippo Armaleo, Marco Paganelli, Simone Mencarelli, Gabriele Cimini, Nicolò Del Contrasto e Fabrizio Cuomo. Domenica, poi, la giornata clou di entrambe le competizioni nel GP FIE di Doha, che vedrà, come detto, nella gara femminile tra le protagoniste anche le rientranti Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, entrambe al ritorno in pedana dopo l’oro olimpico a squadra di Parigi 2024.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

