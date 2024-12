ORLEANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Otto azzurre del commissario tecnico Nicola Zanotti avanzano al tabellone principale del Grand Prix di sciabola ad Orleans, cominciato oggi con la giornata dedicata alle qualificazioni della competizione femminile. Hanno raggiunto l’obiettivo fin dal mattino, grazie a un’ottima fase a gironi, Michela Landi, Giulia Arpino e Mariella Viale. In virtù dei successi nei turni preliminari, poi, hanno conquistato un posto per la giornata di sabato anche Eloisa Passaro, Manuela Spica, Chiara Mormile, Alessia Di Carlo e Michela Battiston. Si sono fermate all’ultimo incontro odierno, invece, Claudia Rotili e Maria Clementina Polli. Stop nel turno precedente per Carlotta e Benedetta Fusetti. Domani sulle pedane francesi seconda giornata di assalti con le qualificazioni della gara maschile: 9 azzurri andranno a caccia di un posto nel tabellone principale in cui è già certa, per diritto di ranking, la presenza di Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]