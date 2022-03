ROMA (ITALPRESS) – Presso il circuito Internazionale di Ottobiano si è corso il primo round nella categoria più prestigiosa del campionato. Si tratta della 125 2t, valevole per le qualificazioni alla Finale Mondiale con in palio Las Vegas. In questa classe ci sono i piloti più esperti e i mezzi più performanti del parco rental kart del circuito; al via del GP il Toscano Racing ha schierato di nuovo Michele Milanesi (3°classificato nell’edizione precedente), Lorenzo Cioni e Gabriele Camorcia come piloti titolari. Nella prima manche è Cioni a conquistare la pole position, solido sin da subito di nuovo Milanesi 3° nelle prove ufficiali. In gara1 Cioni si riconferma il più veloce vincendo e Milanesi passa 4° sotto la bandiera a scacchi. Entrambi così si aggiudicano la finale A, la più importante e l’unica valida per i punti del Mondiale. Camorcia invece non riesce ad accedere ma disputa comunque una buona manche con la 6° posizione sul finale. In gara2 la classifica assoluta vede un esito molto positivo per la squadra corse pavese con tutti e tre i piloti in top10 nell’ordine: Lorenzo Cioni 3°, Michele Milanesi 8° e Gabriele Camorcia 9°. Sul circuito Internazionale di Lonato del Garda si è corsa invece la terza gara stagionale per la squadra endurance del Toscano Racing Team. Al via 26 team agguerritissimi provenienti dall’Italia e dall’estero come sempre accade nellle gare del campionato SWS. Il team guidato dai box da Davide Marello e Andrea Cancarini è partito un po’ in sordina in questa endurance di 7H, scattando dalla 13° casella dello schieramento. Dopo una prima parte di gara condotta in modo molto regolare evitando penalità ed inconvenienti, il TRT ha rotto poi gli indugi nella seconda parte. Stint velocissimi da parte dei tre piloti Alberto Cancarini, Mattia Solvi e Lorenzo Amadei unitamente a strategie ottimali risalendo cosi alla 7° posizione finale. Risultato pregevolissimo tenuto conto dell’alto livello del campionato ed in linea con l’aspettativa del team di entrare nella top ten del Ranking Italiano. Il prossimo appuntamento per loro sarà domenica 20 marzo sulla pista di Misano Adriatico già “amica” nella scorsa stagione. Nel week-end si è disputato infine anche il campionato introduttivo nella cat. Sprint 4t sempre sul circuito di Ottobiano e in questa classe minore i piloti meno esperti muovono i primi passi su mezzi meno performanti. Qui debutta la Toscano Academy nata su un altro circuito Internazionale, il 7Laghi Kart. In questo nuovo contesto è stato scelto Michele Milanesi per ricoprire il ruolo di coach con i rental kart dell’impianto. Questo weekend per loro è stato il secondo dei dieci round di campionato, alla guida il giovanissimo allievo Nicolò Protti 19 anni. Nonostante i pochi km di esperienza Protti si qualifica già 3° nelle prove cronometrate. In seguito è stato protagonista di entrambe le manche di gara, lottando anche per il secondo posto, salvo poi chiudere 4° assoluto in ambedue. Si tratta senza dubbio di un risultato eccellente essere da subito in top5 con un giovane neofita appena al secondo GP; nel primo avevano conquistato già la top10. Questo riscontro da’ di nuovo ragione al metodo di lavoro del coach Michele Milanesi della Toscano Academy, sempre più prestigiosa e richiesta addirittura da Frosinone con la new entry di Manuel Melluso.

(ITALPRESS).

