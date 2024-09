PALERMO (ITALPRESS) – “Creare un’alternativa all’attuale dirigenza valorizzando le società”. E’ il primo obiettivo di Ottavio Gueli, avvocato palermitano candidato alla presidenza della Fick, la Federazione italiana canoa kayak, all’assemblea elettiva in calendario sabato 12 ottobre a Roma. Gueli può fare affidamento su dieci candidati al consiglio federale, tra cui ben quattro medaglie olimpiche e una paralimpica: Cristian Aprile (Lerici), Andrea Pierfranco Baglioni (Sesto Calende), Beniamino Bonomi (Verbania, doppio argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996, oro a Sydney 2000 e argento ad Atene 2004), Paolo Borghi (Ferrara), Alessandra Catania (Catania), Giuliana Di Bartolo (Palermo), Alessandro Gnecchi (Lecco), Federico Mancarella (Bologna, bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo), Bruno Panziera (Verona), Eleonora Tassarotti (Genova).

“Si tratta di una vera e propria squadra destinata a lavorare con passione nel pieno rispetto dei ruoli”, precisa Gueli “sulla base di un programma condiviso che abbiamo elaborato insieme e che punta a creare una federazione al servizio delle società e una politica volta ad aumentare in modo significativo il numero dei praticanti. E’ inoltre necessario un grande cambio di passo nel settore della canoa sprint dove per la prima volta nella storia della nostra Federazione non abbiamo qualificato nessun kayak alle Olimpiadi”. Altri candidati alla guida della Fick sono il sardo Andrea Argiolas, l’olimpionico Daniele Scarpa e l’attuale presidente Luciano Buonfiglio.

– foto Ottavio Gueli –

