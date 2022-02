OSTIA (ROMA) (ITALPRESS) – Nuovo intervento di sgombero di alloggi di edilizia popolare pubblica Ater. E’ stato deciso nel corso di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Questa mattina ad essere liberato è un appartamento di Ostia, in via della Martinica 35, occupato abusivamente da una famiglia legata ai clan della zona. Le persone risultavano residenti in via Fasan, nel cuore di nuova Ostia. Presenti sul posto uomini e mezzi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della polizia locale.

“Ostia: via i clan dalle case Ater. Grazie alle

Forze dell’Ordine e al Prefetto Piantedosi per l’operazione di

sgombero in corso da questa mattina. Continuiamo a garantire

legalità, trasparenza e a restituire le case popolari a chi ne ha

davvero bisogno e diritto”, scrive su Facebook il Presidente

della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che posta anche una foto.

(ITALPRESS).

