Fra qualche episodio disdicevole e le cannonate russe, campionato effervescente. Il Napoli ha sorpassato l’Inter. Il Milan ha vinto cinque partite per 1-0 ed è evidentemente capace di controllare le iniziative degli avversari. E’ in testa alla classifica e, contro un Empoli che lo ha infastidito solo nella ripresa, ha saputo mantenere il proprio vantaggio, dovuto a Kalulu, un difensore. Buttando un’occhiata al calendario, la squadra di Pioli non dovrà affrontare nessuna delle prime (Inter, Napoli Juventus). Tutte le partite nascondono insidie, specie quelle con Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. Fa bene il tecnico a dire che parlerà da scudetto solo all’ultima giornata. L’Inter priva di Brozovic, ha rischiato la sconfitta a Torino. Il gol di Bremer ha dato il vantaggio ai granata, ma Sanchez nel recupero ha pareggiato. E’ rimasta l’insufficiente prestazione nerazzurra (sei punti in sei giornate) e quella, a tratti brillante, dei granata che tuttavia alla fine hanno incrementato il loro periodo di digiuno di vittorie (sette partite). L’Inter è a -4 dal Milan e la partita da recuperare col Bologna la porterebbe a -1. Dopo il derby, molto è cambiato in casa nerazzurra. Osimhen (doppietta) ha illuminato la scena al Bentegodi. Il Napoli ha vinto a Verona con l’esperienza e nonostante Insigne, Zielinski e Mertens siano finiti inizialmente in panchina. La nostra impressione è che il Napoli sia una bella e forte squadra, ma che nel complesso abbia qualche limite. Il gol di Faraoni lo ha dimostrato. Ora il Napoli è a tre punti dal Milan e a + 1 sull’Inter. Il Verona è fra le migliori delle seconde linee, ma talvolta non si esprime al meglio, come contro lo scafato Napoli. Espulsi Ceccherini e Faraoni, contestato l’arbitro Doveri. La Sampdoria si è arresa dopo 23′ alla Juventus, pur lottando anche grazie a Sensi: un autogol di Yoshida ha agevolato la squadra di Allegri. Il raddoppio su rigore di Morata (autore anche del terzo gol bianconero) ha orientato la partita, anche in assenza di Vlahovic, entrato nella ripresa. Il quarto posto è saldamente in mano ai bianconeri. Samp terzo ko consecutivo: Szczesny ha parato un rigore a Candreva. Vano il primo gol in A di Sabiri. Ora il Villarreal, per i bianconeri.L’Atalanta ha attaccato, ha colpito un palo (Muriel), ma il Genoa ha resistito. Settimo pareggio consecutivo dei rossoblù, ma salvezza più lontana. Quanto all’Atalanta, la Juve se n’è andata. E’ tornato Mou in panchina e la Roma si è ritrovata quasi subito sotto per un gol di Molina, ha attaccato, ma Makengo ha colpito la traversa. Meglio l’Udinese per laghi tratti. Serataccia per la Roma, ma pareggio su rigore (discusso) nel recupero di Pellegrini. Vedremo se la Lazio, in vista del derby, nel Monday Night darà continuità ai risultati positivi contro il malmesso Venezia. Sarri ha perso Marusic per squalifica. Zanetti non andrà in panchina e non ci sarà Aramu: entrambi sospesi dal giudice sportivo. All’andata vittoria dei romani per 3-1: gol di Pedro, Forte, Acerbi, Luis Alberto. Arbitro Manganiello. Traversa di Soriano e palo di Orsolini ed espulsione di Bonifazi: il Bologna non è stato molto fortunato nel “Derby dell’Appennino”. In superiorità numerica, la squadra di Italiano ha messo sotto assedio i felsinei e Torreira (palo e gol) ha deciso la partita. Viola verso l’Europa, Bologna aurea mediocritas. Lo Spezia è tornato a vincere (dopo quattro ko) nello scontro diretto col Cagliari, per non essere coinvolto più pesantemente nella zona pericolo. La seconda sconfitta consecutiva ha rovinato il bel filotto che aveva fatto la squadra di Mazzarri precedentemente. La Salernitana era partita a spron battuto, ma poi si è svegliato il Sassuolo che ha ribaltato il risultato. Con l’espulsione di Raspadori, i campani hanno preso coraggio, ma anche in dieci la squadra di Dionisi s’è fatta valere, sfiorando il terzo gol. Djurjc infine ha pareggiato: un risultato che comunque fa avvicinare la Salernitana alla serie B. Ma ci sono 27 punti in palio e -con i recuperi- tutto può ancora succedere.

