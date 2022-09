WOLLONGONG (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Capolavoro di Annemiek van Vleuten nella prova in linea femminile ai Mondiali di Wollongong. L’olandese – 40 anni il prossimo 8 ottobre e in sella nonostante una microfrattura al gomito – attacca a meno di un chilometro dalla fine e va a prendersi il titolo iridato, anticipando la volata. Italia sul podio grazie a Silvia Persico, di bronzo alle spalle della belga Lotte Kopecky. Fra le migliori anche Elisa Longo Borghini, decima.

Per la Van Vlauten, vicecampionessa olimpica, è il quarto oro mondiale in carriera, il secondo nella gara in linea dopo quello del 2019. Per lei anche due titoli iridati a cronometro dove ha conquistato anche l’oro olimpico a Tokyo. In questa stagione ha vinto anche Giro d’Italia e Tour de France.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com