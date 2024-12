BUSAN (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – L’oro di Elena Tangherlini e il bronzo di Anna Cristino luccicano nella trasferta coreana delle fiorettiste azzurre. Seconda gara e secondo successo per l’Italia del fioretto femminile nella stagione di Coppa del Mondo (dopo quello griffato Favaretto a Tunisi): suona l’inno di Mameli a Busan per il trionfo di Elena Tangherlini, che conquista la sua prima vittoria della carriera nel massimo circuito internazionale (terza medaglia per lei) e svetta sul gradino più alto di un podio su cui sale, con un’altra grande prestazione, anche Anna Cristino, terza classificata, al suo secondo bronzo in Coppa del Mondo, battuta soltanto dalla compagna di squadra nel derby di semifinale. La giornata di Elena Tangherlini e Anna Cristino è iniziata con i successi, rispettivamente, sull’ungherese Kondricz (15-6) e sull’atleta neutrale Peniushkina (15-8). Le due azzurre, entrambe provenienti dalle qualificazioni di ieri, hanno proseguito la loro corsa con le vittorie nel tabellone da 32 per Tangherini contro la giapponese Azuma 15-12 e per Cristino sulla coreana Hong 15-4. La fiorettista dell’Esercito ha poi avuto la meglio negli ottavi di finale sulla statunitense Scruggs per 15-10 mentre l’atleta dei Carabinieri si è imposta agilmente sull’austriaca Brugger 15-5. La certezza della doppia medaglia azzurra è arrivata grazie alle vittorie di Tangherlini sulla polacca Walczyk-Klimaszyk per 15-11 e di Cristino sulla francese Ranvier con il punteggio di 15-8. In semifinale nel derby tricolore, è stata Tangherlini ad avere la meglio con il punteggio di 15-8, con Cristino che ha così conquistato la medaglia di bronzo (la seconda in carriera per la carabiniera toscana dopo la prova di Tbilisi dello scorso aprile). La prima vittoria in carriera per Tangherlini si è materializzata in una finale splendida, equilibratissima, contro la canadese Eleanor Harvey, vissuta punto a punto per tutti i 9′ del match: la stoccata decisiva per la marchigiana dell’Esercito è arrivata al minuto supplementare, con il verdetto di 12-11 che ha decretato il trionfo dell’azzurra. Tangherlini, al terzo podio in carriera in Coppa del Mondo (lo scorso anno fu argento a Parigi e Hong Kong), si è così lasciata andare a un pianto liberatorio, carico d’emozione, prima d’essere travolta dall’abbraccio di tutte le sue compagne, con in testa la capitana Arianna Errigo. Per quanto riguarda le altre italiane in gara, 14° posto di Martina Sinigalia, a seguite 17^ Arianna Errigo, 18^ Martina Batini, 25^ Erica Cipressa, 31^ Matilde Molinari, 33^ Martina Favaretto, 45^ Aurora Grandis e 49^ Irene Bertini. Per l’Italia del fioretto femminile del ct Stefano Cerioni – impegnato in Giappone con gli uomini, in Corea i maestri del suo staff Giovanna Trillini, Alessandro Puccini ed Eugenio Migliore – un altro grandissimo risultato che arriva dalle giovani che stanno avendo sempre più fiducia all’alba del nuovo quadriennio olimpico: Tangherlini ha 26 anni, Cristino 22 ed entrambe domani saranno nel team azzurro per la gara a squadre, che chiuderà la tappa di Coppa del Mondo delle fiorettiste a Busan, insieme ad Arianna Errigo e Martina Favaretto. Le azzurre debutteranno negli ottavi di finale contro la vincente del match tra Cina Taipei e Romania alle ore 2.30 della notte (orario italiano).

