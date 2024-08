PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Trionfa l’Etiopia nella maratona delle Olimpiadi di Parigi 2024, che seguiva un percorso decisamente affascinante: dall’Hotel de Ville a Les Invalides, con il passaggio a Versailles e un breve tratto in salita. L’azione decisiva arriva a metà gara e porta la firma dell’etiope Tamirat Tola, che si rende imprendibile. Per lui la medaglia d’oro col tempo di 2h06’26” (record olimpico), precedendo di 21″ il belga Bashir Abdi e di 34″ il keniano Benson Kipruto. Anonima la gara degli azzurri, mai in gioco escludendo la breve fuga di Eyob Faniel: Yeman Crippa chiude 25° a 4’10”, molto più indietro Faniel e Meucci.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]