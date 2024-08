PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Simona Quadarella insegue a lungo la medaglia ma alla fine deve accontentarsi del quarto posto negli 800 stile libero: 8’14″55 il crono della 25enne romana, che migliora il record italiano che le apparteneva (8’14″99). L’oro non poteva che andare a Katie Ledecky (8’11″04) che domina la finale davanti ad Ariarne Titmus (argento in 8’12″29) e Paige Madden (bronzo in 8’13″00). Per la 27enne statunitense nono titolo olimpico in carriera: eguagliato il record di Larysa Latynina, ex ginnasta russa e fino ad oggi la donna con più ori olimpici.

