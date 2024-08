PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Simone Biles non tradisce le attese e conquista il quinto oro olimpico della sua carriera, il secondo a Parigi. La 27enne statunitense, dopo il successo nella prova a squadre, mette tutte in fila nell’all around (59.131) tornando sul gradino più alto del podio olimpico in questa specialità dopo Rio. Alle spalle della Biles – alla nona medaglia a cinque cerchi – si piazza la brasiliana Rebeca Andrade, argento con 57.932, mentre il bronzo va a un’altra statunitense, Sunisa Lee, con 56.465. Ai piedi del podio per un soffio una bravissima Alice D’Amato, quarta con 56.333, mentre l’altra azzurra in gara, Manila Esposito, chiude 14esima con 53.599.

Alice D’Amato va ad un passo dalla storia ottenendo comunque il miglior piazzamento femminile mai visto nell’artistica italiana ai Giochi Olimpici. Il poliziotto di Genova mette un piede fuori pedana al corpo libero, nell’ultima rotazione, e con un decimo di penalità vede svanire un bronzo che si era meritatamente costruita a volteggio, parallele e trave.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

