Orlando “Nessuno sversamento in mare da impianti Amap”

"Non c'e' mai stato alcuno sversamento di acque reflue al mare da parte degli impianti gestiti da Amap. Gli impianti di depurazione dell'azienda sono in regola e abbiamo sempre operato in base a ordinanze confortate da pareri favorevoli di Arpa e Asp". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, al termine dell'audizione in Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attivita' connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali.