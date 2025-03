Orientamenti, oltre 300 studenti della Liguria accolgono Benedetta Pilato

GENOVA (ITALPRESS) – “Inseguite sempre i vostri sogni, siate testardi, ma soprattutto vivete ogni esperienza divertendovi. Lo sport regala tantissime opportunità, a me ha aiutato molto sin da adolescente a essere autonoma e indipendente”. Questo il messaggio lasciato agli studenti liguri dalla nuotatrice olimpica classe 2005 Benedetta Pilato, la Dreamers scelta da Orientamenti nel mese dedicato alle pari opportunità e alla rappresentazione di modelli femminili positivi.

Avviato in occasione dell’8 marzo, quando Orientamenti ha realizzato 3 webinar con oltre 4mila partecipanti, il percorso è proseguito oggi nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale di Genova, dove Benedetta ha incontrato oltre 300 studenti e docenti. Giovane e talentuosa, primatista fin dall’età di 14 anni, Benedetta incarna i valori dello sport ed è quindi testimonial del percorso di “Liguria Regione Europea dello Sport 2025”.

La sua gioia dopo il quarto posto ai Giochi di Parigi 2024 ha fatto il giro del mondo, lanciando un messaggio così profondo da ispirare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire le porte del Quirinale anche ai quarti classificati.

“Questa mattina Orientamenti ha scelto lo sport come prezioso alleato per aiutare tanti giovani a scegliere, con consapevolezza e responsabilità, il proprio futuro – ha detto Simona Ferro, assessore allo Sport della Regione Liguria -. Benedetta Pilato è un esempio per migliaia di ragazze e ragazze: è una grande campionessa sportiva, una vera ‘dreamer’ che ha conquistato con grande sacrificio, ma senza mai perdere il sorriso, importanti traguardi, dando a tutti noi un’importante lezione di vita in occasione della gara olimpica di Parigi. Sa vivere il nuoto e lo sport in modo sano, senza trasformarlo in un’ossessione e dando il giusto peso alle vittorie e alle sconfitte, con una grande capacità di autovalutazione. Sono certa che l’incontro di oggi abbia lasciato il segno nel cuore degli oltre 300 giovani presenti a Palazzo Ducale”.

“Siamo orgogliosi di aver dato a tanti studenti l’opportunità di ascoltare Benedetta Pilato, campionessa olimpica ma soprattutto ‘campionessa di vita’, citata come esempio anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha aggiunto l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Strategico Regionale Marco Scajola -. L’incontro con modelli positivi influenza le scelte dei giovani infondendo in loro fiducia e determinazione. Per questo, grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo, lavoriamo affinché i giovani possano ispirarsi con le storie di grandi Dreamers”.

“Il mio sogno nel cassetto? Non si dice per scaramanzia, ma spero che lo vedrete presto”. Benedetta ha condiviso la sua storia raccontando i sacrifici e le gioie di aver iniziato un percorso professionale così giovane. “I sogni a volte capitano, ma vanno saputi coltivare con costanza, impegno e una grande capacità di ascoltarsi per capire di cosa abbiamo bisogno per stare bene nel cammino verso la meta”, ha concluso Pilato.

