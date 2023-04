E’ stata ultimata la due-giorni dedicata ad alcune visite presso il cantiere Anas relativo al 1° Lotto – 2° Stralcio Variante di San Marco dei Cavoti alla SS212 “della Val Fortore”, in provincia di Benevento.

Nell’ambito dell’intervento di realizzazione della nuova infrastruttura stradale, infatti, – per un investimento complessivo di 66 milioni di euro – una delegazione di 80 Ingegneri dell’Ordine della provincia di Benevento (attualmente impegnati nei corsi di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza) con il supporto del Direttore dei Lavori di Anas e della Direzione di Cantiere dell’Appaltatore, coadiuvati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ha visionato le opere in corso di realizzazione, con particolare riferimento a quelle maggiori quali la galleria ‘San Marco’ (di 500 metri) e i viadotti ‘Sole Bianco’ (210 metri) e ‘Borrilli’ (112 metri).

Anas ha risposto con grande disponibilità alla richiesta dell’Ordine, facendo visionare agli intervenuti – che hanno espresso grande soddisfazione – anche altre opere, tra le quali quelle idrauliche principali (costituite da tombini in cemento armato trasversali posti lungo il tronco stradale) ed i sottopassi faunistici.

