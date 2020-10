ROMA (ITALPRESS) – Citroen prosegue con SUV C5 Aircross la commercializzazione della serie speciale “C-Series”. E’ stata creata per sottolineare il carattere e il comfort dei modelli Citroen e si distingue per colori e materiali specifici oltre agli equipaggiamenti che facilitano la vita a bordo.

Nella versione “C-Series”, SUV C5 Aircross sottolinea i suoi elementi di design e di personalizzazione con il Pack Color Deep Red, costituito da tocchi di colore di un rosso scuro con effetto metallico elegante e dinamico sugli Airbump, sui paraurti anteriori e sulle barre al tetto. Il badge distintivo «C-Series» in rilievo decora la parte anteriore della fiancata, sopra ai passaruota anteriori. Per lasciare al cliente la possibilità di personalizzare la propria vettura, sono disponibili anche gli altri Pack Color, Silver e White. I colori proposti per la carrozzeria dell’edizione «C-Series» sono sobri ed eleganti, dal bianco (Natural White o Pearl White) al nero (Pearl Black) passando per il grigio (Steel Grey o Platinium Grey), in modo da creare combinazioni armoniose, originali e raffinate. Per offrire un ulteriore elemento di distinzione, è disponibile un’offerta bi-colore, che abbina il tetto a contrasto Black alle altre tinte della carrozzeria. All’interno, la serie speciale «C-Series» si distingue per un ambiente specifico. La plancia decorata in TEP Grey è abbinata alla cinghietta con impunture bianche. Si abbina ai sedili Advanced Comfort in Tessuto/TEP Wild Grey EVO con Armonia Nixon Grey, caratterizzati da impunture bianche e da una fascia orizzontale rossa a contrasto nella parte alta dello schienale, che richiama i dettagli colorati degli esterni. Tappetini specifici anteriori e posteriori neri con impunture rosse completano il tutto. La versione «C-Series» si posiziona tra gli allestimenti Feel Pack e Shine e offre tecnologie di assistenza alla guida, come il Pack Drive Assist che include il Driver Attention Alert con funzione video, l’Allerta Rischio Collisione, la Commutazione automatica dei fari, il Riconoscimento esteso dei limiti di velocità, il Regolatore di velocità attivo. Tecnologie di connettività che migliorano la vita quotidiana di conducente e passeggeri con il sistema di navigazione Citroen Connect Nav DAB, e il sistema di assistenza e di emergenza Citroen Connect Box. Equipaggiamenti che facilitano la vita quotidiana: Apertura porte e avviamento senza chiave, retrovisori ripiegabili elettricamente, retrocamera Vision 180°. Vetri posteriori e lunotto oscurati, cerchi in lega 18″ Swirl diamantati. SUV C5 Aircross C-Series è disponibile nelle motorizzazioni PureTech 130 S&S, PureTech 130 S&S EAT8, BlueHDi 130 S&S e BlueHDi 130 S&S EAT8. I prezzi vanno da 31.400 a 34.900 euro.

