ROMA (ITALPRESS) – Nuovo SUV Citroèn C5 Aircross è ora ordinabile in Italia, dove viene proposto in 6 versioni per le motorizzazioni termiche e 5 versioni per la motorizzazione Hybrid Plug-In.

Queste ultime riprendono gli stessi equipaggiamenti e ambienti delle corrispondenti versioni termiche ma aggiungono ulteriori equipaggiamenti, tra cui alcuni elementi specifici legati alla sola motorizzazione ibrida Plug-in, che sono: la personalizzazione specifica “?ybrid”, il Caricatore On Board Charger 3,7 kW monofase, cavo di ricarica T2 8A per presa domestica, cavo di ricarica T3 monofase 7,4 kW con custodia, Retrovisore interno fotocromatico “frameless” con segnalatore luminoso per guida in modalità elettrica, Selettore di modalità di guida “e-Toggle”. Le sei versioni in gamma per l’Italia sono:

Live, Feel, Feel Pack, Serie Speciale C-Series, Shine e Shine Pack. Cinque le motorizzazioni: Benzina: PureTech 130 S&S (su Live, Feel, Feel Pack, C-Series), PureTech 130 S&S EAT8 (su Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack). Diesel: BlueHDi 130 S&SS (su Live, Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack), Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8 (su Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack). Plug-in Hybrid: Hybrid 225 S&S EAT8 (su Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack)

Nuovo SUV C5 Aircross propone 6 tinte di carrozzeria: 5 tinte già esistenti e molto apprezzate dai clienti: Natural White, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey e Pearl Black. 1 nuova tinta Eclipse Blue, un blu molto profondo ed elegante, metallizzato e madreperlato. 4 colori sono disponibili con il tetto nero per creare un effetto bi-tono dinamico: Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey ed Eclipse Blue. I Pack Color offrono 4 nuove tinte con un trattamento che conferisce maggiore eleganza e dinamismo: Glossy Black, Dark Chrome, Energic Blue e Anodised Bronze (specifico della Serie Speciale C-Series). Il nuovo elemento di protezione nella zona inferiore del paraurti anteriore è proposto in 2 colori: Nero Lucido e Alluminio. Nuovo SUV C5 Aircross dispone di un’offerta molto varia di cerchi in lega: cerchi in lega 17” Ellipse, nuovi cerchi in lega 18” Pulsar Diamantati bi-tono, cerchi in lega 19” Art Diamantati bi-tono, cerchi in lega 19” Art Black. Un ambiente di serie più moderno e 4 nuovi ambienti Advanced Comfort creano un’atmosfera più elegante e qualitativa: L’ambiente di serie presenta nuove impunture a vista di colore blu, come in tutti gli ambienti interni, per armonizzarsi perfettamente alle altre impunture presenti nell’abitacolo (braccioli delle porte e decorazioni sulla plancia); Il nuovo ambiente Wild Black sostituisce l’ambiente Wild Grey, con un nuovo tessuto strutturato nero abbinato a un tessuto effetto pelle di colore grigio nella parte alta degli schienali. Un universo Advanced Comfort moderno ed elaborato che si colloca al cuore della gamma.

Il nuovo ambiente Urban Black abbina un rivestimento di colore nero in Alcantara a un tessuto effetto pelle anch’esso nero. Esprime dinamismo e offre un comfort di riferimento; Il nuovo ambiente Metropolitan Black, che sostituisce l’ambiente Metropolitan Grey, presenta un nuovo rivestimento dei sedili in pelle pieno fiore nera abbinato a un tessuto effetto pelle di colore grigio nella parte superiore degli schienali. Un ambiente valorizzante, con elevata qualità percepita. L’ambiente Hype Black si rinnova al vertice della gamma. Raffinato abbinamento tra la nuova pelle traforata Paloma nera e la pelle Nappa blu scuro nella parte superiore degli schienali, propone un pacchetto completo di funzioni al servizio del comfort con il sedile del conducente con regolazioni elettriche e funzione Memo e con sedili anteriori con funzione massaggio multipoint che agisce in 8 diversi settori nello schienale. La cura per i dettagli qui è spinta all’estremo con le impunture blu con motivi “chevron” nella parte alta degli schienali che conferiscono un tocco esclusivo a quest’ambiente. Ordinabile in Italia dal 1 febbraio, Nuovo SUV Citroèn C5 Aircross arriverà nei punti vendita da giugno.

(ITALPRESS).

