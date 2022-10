Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre, il trailer

Sono trascorsi 40 anni dal 30 aprile del 1982, giorno in cui il segretario regionale del PCI Pio La Torre perse la vita insieme al suo autista e amico Rosario Di Salvo, per mano di un commando mafioso. Walter Veltroni dirige il film documentario "Ora tocca a noi - Storia di Pio La Torre", in programma come “Special Screening” alla Festa del Cinema di Roma. mgg/gtr