ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, durante il ponte festivo di Ferragosto, hanno intensificato i servizi di controllo in tutto il territorio della Capitale e della Provincia al fine di prevenire e contrastare i reati tipici di questo periodo. Numerosi i servizi di pattuglia su strada che hanno permesso di identificare oltre 3600 persone e eseguire verifiche su 1789 veicoli. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato 11 persone, ne hanno denunciate 38 e ne hanno segnalate altre 84 al Prefetto per uso di sostanze stupefacenti.

Nel centro storico, i Carabinieri del Gruppo Roma hanno eseguito verifiche nelle vie maggiormente frequentate dai turisti.

A piazza Vittorio Emanuele II, i Carabinieri hanno arrestato un 41enne del Gambia risultato colpito da un provvedimento di carcerazione, emesso in data 31 luglio 2023 dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, dovendo lo stesso scontare la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per reati inerenti agli stupefacenti.

In manette è finito anche un 33enne romano che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso propria la propria abitazione, è stato sorpreso in strada senza alcuna autorizzazione o valido motivo. Sempre in zona piazza Vittorio, i Carabinieri hanno anche sanzionato, per un totale di 1.600 euro, il gestore di un bar perchè sprovvisto delle prescritte autorizzazioni per l’installazione di un impianto di video-sorveglianza. in violazione normativa privacy.

Nel quartiere Trionfale, tra Ponte Milvio e Corso Francia, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini: il primo, un 39enne romano, risultato colpito da ordine di carcerazione per cumulo pene; il secondo, un 33enne cubano destinatario di un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione, per furto aggravato. I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno poi denunciato un due uomini nomadi, di 31 e 25 anni, trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso.

Presso lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci”, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno sanzionato 3 autisti NCC abusivi. Sono stati sorpresi presso i Terminal 1 e 3 “Arrivi” mentre procacciavano, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito. I Carabinieri li hanno sanzionati amministrativamente per un importo totale di 6.792 €. Denunciati anche 2 passeggeri che, in attesa dei rispettivi voli, sono stati sorpresi ad asportare merce, del valore di circa 300 euro, dagli espositori di un duty-free all’interno del Terminal 1 – Partenze.

Nella notte, a seguito di diverse chiamate giunte al 112 che segnalavano una persona che stava danneggiando le auto in sosta, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia sono intervenuti in località Passoscuro dove hanno sorpreso un 29enne romano, già noto per precedenti reati, che alla loro vista ha tentato di aggredirli. I Carabinieri hanno accertato che aveva infranto i vetri di numerose auto in sosta su via Villacidro. E’ stato arrestato.

Nel corso dei controlli sul litorale sud della Capitale, tra Pomezia e Torvajanica, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato 3 cittadini rumeni sorpresi all’interno di un terreno agricolo, mentre caricavano su un furgone numerosa merce; hanno denunciato due cittadini romani che nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di un coltello e un’accetta, occultati nelle loro auto. Denunciati anche altri 4 cittadini trovati alla guida delle rispettive auto in possesso di sostanze stupefacenti. A loro carico è anche scattata la segnalazione alla Prefettura e il ritiro di patente di guida.

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito verifiche nel territorio di competenza e in particolare lungo il lago, denunciando due persone per guida in stato di ebbrezza e altre due per detenzione abusiva di armi e oggetti atti ad offendere poichè trovati in possesso, rispettivamente, di due dissuasori elettrici (taser) e un coltello a scatto, occultati a bordo delle loro autovetture. I Carabinieri hanno anche denunciato un 38enne del Bangladesh sorpreso lungo le sponde del lago di Albano in possesso di 73 confezioni di profumi di vari marchi esposti in vendita al pubblico su di un telo, risultati contraffatti e sequestrati.

Mirati posti di controllo alla circolazione stradale sono stati eseguiti lungo le principali arterie di collegamento tra la Capitale e i comuni dell’entroterra.

Lungo la SS Tiburtina, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno denunciato 3 persone per guida in stato di ebbrezza e un 29enne del posto trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

I Carabinieri della Compagnia di Palestrina, invece, hanno denunciato un 45enne del posto che ha esibito una carta di circolazione del motoveicolo contraffatta. Segnalati alla Prefettura anche 3 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Subiaco, infine, hanno denunciato 4 persone per guida in stato di ebbrezza e sanzionato 6 giovani trovati in possesso di modica quantità di droga.

foto ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]