ROMA (ITALPRESS) – Operazione ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato a Roma. Gli agenti del IV Distretto San Basilio, in collaborazione con i poliziotti del Commissariato Sant’Ippolito ed il personale dell’Asl Roma 2, hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere “Colli Aniene”, “Tiburtino Terzo” e a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, presso la Stazione della Metropolitana Linea B fermata “Ponte Mammolo”. Segnalate al Prefetto due persone trovate in possesso di alcune dosi di hashish, successivamente sottoposte a sequestro.

Effettuati posti di controllo nei quartieri Ponte Mammolo, Colli Aniene e San Basilio al fine di aumentare la percezione di sicurezza. Complessivamente sono state identificate 43 persone, di cui 8 di nazionalità straniera, ispezionati 7 veicoli e sottoposti ad accertamenti amministrativi 3 esercizi commerciali.

Il titolare di un ristorante è stato multato, per un ammontare di 180 euro, perchè è stata riscontrata la presenza di cestini di rifiuti privi della prevista copertura.

Gli agenti del XIII Distretto Aurelio, invece, hanno effettuato un servizio finalizzato alla tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, presso l’area “capolinea Cotral”, le aree di parcheggio nelle immediate adiacenze nei pressi della Circonvallazione Cornelia, nonchè nella zona commerciale “Aura” e via Pineta Sacchetti. I controlli hanno, inoltre, interessato la fermata della metro “Valle Aurelia” e piazza Giureconsulti dove sono state identificate complessivamente 38 persone, di cui una è stata segnalata al Prefetto di Roma, poichè trovata in possesso di hashish.

