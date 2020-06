Il settore del gioco legale scende in piazza contro le chiusure ordinate dal Governo. Una manifestazione nazionale, a cui hanno aderito 15 diverse associazioni e gruppi online, si terrà il pomeriggio del 9 giugno a Roma, a partire dalle 14,30, in Piazza del Popolo, secondo quanto riferisce Agipro. Le sigle che in questi mesi di lockdown hanno rappresentato gli interessi di imprese e lavoratori chiederanno lo sblocco di una situazione ormai in stallo da tre mesi: dall’8 marzo scorso, le sale giochi, scommesse e bingo sono chiuse per l’emergenza Covid-19, e a oggi, dopo la ripresa della gran parte delle attività economiche, rimangono uno dei comparti ancora “bloccati” dai provvedimenti del Governo. L’ultimo dpcm, datato 17 maggio, ha prolungato lo stop fino al 14 giugno. Gli operatori aderenti alla manifestazione – per la quale è prevista la partecipazione di 5mila persone – predisporranno anche un documento unitario da portare sul tavolo del Governo: lo scopo è ottenere un confronto tra la filiera e le istituzioni sulla data di ripartenza e per una riforma strutturale del settore. Previsti nel corso del pomeriggio anche gli interventi dei deputati di Forza Italia Mauro D’Attis e Benedetta Fiorini.

(ITALPRESS).