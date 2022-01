MILANO (ITALPRESS) – Incidente sul lavoro in un cantiere di via

Giuseppe Di Vittorio a Novate Milanese (Milanese). Un operaio è stato colpito dalla benna che si è staccata da un escavatore, ovvero la parte della macchina adibita allo scavo dei terreni o al sollevamento di materiali. L’uomo è deceduto all’ospedale Niguarda di Milano. Rinvenuto con grave trauma cranico e in arresto cardio circolatorio, l’uomo è stato trasportato con manovre di rianimazione all’ospedale Niguarda di Milano, ma per lui non c’è stato nulla da fare, come confermato da fonti ospedaliere che ne hanno constatato il decesso. Le indagini in corso accerteranno le cause dell’incidente mortale.

(ITALPRESS).