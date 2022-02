ROMA (ITALPRESS) – Opel Mokka rimane fedele alla tradizione del marchio di portare tecnologie innovative a quante più persone possibile. Il Suv incorpora le funzioni di assistenza alla guida finora riservate ai segmenti superiori, come l’Adaptive Cruise Control (ACC), il Lane Keeping Assistant o i fari intelligenti a matrice, gli Opel IntelliLux LED matrix. Su tutta la gamma Opel Mokka, il freno di stazionamento elettrico e il riconoscimento dei segnali stradali sono di serie. Sono inoltre disponibili, a seconda dell’allestimento, una telecamera per la retromarcia panoramica a 180 gradi, il sistema di assistenza al parcheggio automatico, il sistema di assistenza laterale e l’avviso per il punto cieco nello specchietto retrovisore. L’Adaptive Cruise Control funge da perfetto copilota. In combinazione con il lettore di segnali stradali, che rileva il limite di velocità sulla segnaletica e lo visualizza nel centro informazioni del conducente, questo dispositivo consente di adattare automaticamente la velocità ai limiti in vigore in quel tratto di strada. Da parte sua, il Lane Keeping Assistant avverte il conducente quando l’auto sta per lasciare la corsia involontariamente. Questa tecnologia prende il controllo del veicolo per tornare in carreggiata dolcemente sentendo un leggero movimento di sterzo del volante. Il dispositivo Active Drive Assist estende le funzioni di questo sistema mantenendo l’auto permanentemente al centro della corsia. Questa tecnologia è completata dal Driver Drowsiness Alert, che attiva un avviso se la traiettoria del veicolo suggerisce che il conducente è stanco o distratto, con un messaggio nel centro informazioni del conducente e un segnale acustico. Tutte le versioni sono dotate di luci a LED all’avanguardia, dalle luci di marcia diurna, con la tipica firma Opel, ai fari e ai fendinebbia anteriori. Un punto culminante in questo segmento è l’illuminazione a matrice completamente adattiva IntelliLux LED con un totale di 14 elementi. Consente di guidare in ogni momento con gli abbaglianti. Per evitare di abbagliare i conducenti dei veicoli in arrivo nella direzione opposta o quelli che sono nella stessa corsia di marcia, i diversi elementi a LED possono essere spenti in millisecondi per tagliare i veicoli fuori dal cono di luce in modo che nessuno venga abbagliato, mentre per Opel Mokka i passeggeri sperimentano un’illuminazione simile a quella di uno stadio. Innovazione per una guida sicura, come l’avviso di collisione anteriore e il rilevamento dei pedoni con frenata di emergenza automatica. Questa tecnologia rimane attiva al di sopra dei 5 km/h. Se ci si avvicina troppo rapidamente a un veicolo o a un pedone che precede, il sistema avverte con un segnale acustico mentre visualizza un messaggio nel Driver Information Center. In caso di collisione imminente, l’impianto frenante si prepara e, se necessario, esegue automaticamente la frenata di emergenza per ridurre al minimo gli effetti di una possibile collisione. Al di sotto dei 30 km/h il sistema può arrestare completamente il veicolo, impedendo l’impatto.

(ITALPRESS).

