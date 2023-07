ROMA (ITALPRESS) – Opel ha svelato il nome della sua nuova concept car: Opel Experimental. Il marchio tedesco renderà noti maggiori dettagli nelle prossime settimane, prima di presentare la Opel Experimental a un pubblico internazionale in occasione dell’IAA Mobility di Monaco, in programma dal 5 al 10 settembre.

Florian Huettl, Ceo di Opel, ha dichiarato: “Come indica il nome, l’Opel Experimental rappresenterà una chiara prospettiva per il marchio e non solo per una gamma di nuove vetture. Mostra la direzione che il nostro marchio intraprenderà nei prossimi anni e influenzerà tutte le nostre future generazioni di modelli. E’ un simbolo di ciò che vogliamo realizzare con il marchio Opel”.

La Opel Experimental rappresenta anche la fase successiva dell’evoluzione della filosofia di design “Bold and Pure”, acclamata dalla critica e vista per la prima volta sulla Opel GT X Experimental. La nuova concept car riflette l’ulteriore perfezionamento del marchio in seno a Stellantis, che dà nuova vita ai pilastri “Detox”, “Modern German” e “Greenovation” del marchio. Inoltre, l’ultima creazione del Centro Design di Rùsselsheim sarà la prima Opel a sfoggiare con orgoglio il nuovo “Blitz” Opel, presentato di recente. Il nuovo “Blitz”, più nitido e deciso, è posizionato in primo piano al centro della bussola, che è il principio grafico chiave di Opel e la colonna portante degli elementi di design dell’anteriore, del posteriore e degli interni. La Opel Experimental continua la lunga tradizione di successo delle concept car “made in Rùsselsheim”, una tradizione iniziata nel 1965 quando Opel divenne il primo marchio europeo a presentare uno studio di design con la Experimental GT.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Opel-

