RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Opel costruirà un esemplare unico e speciale di Opel Rocks-e, il SUM (Sustainable Urban Mobility) elettrico a batteria. L’innovativo Opel Rocks-e è il quadriciclo a zero emissioni locali che in Germania può essere guidato da 151 anni in poi. Ora Opel invita i giovani di tutto il mondo a disegnare una Opel Rocks-e concept. La Rocks-e Design Challenge lanciata da Opel è un concorso che si svolgerà sui social media ed è rivolto ai giovani talenti creativi, ai quali sarà richiesto di progettare una concept originale basata su questo veicolo leggero due posti a motore elettrico. Il concorso è aperto agli studenti di design non professionisti di età compresa tra 18 e 27 anni. I partecipanti possono presentare le loro creazioni folli, cool o semplicemente all’avanguardia su opeldesignhack.com. Opel costruirà il progetto vincente.

“La Rocks-e Design Challenge è un modo straordinario per legare i giovani a Opel. Questo concorso di design produrrà inoltre ulteriore conoscenza ed entusiasmo per una vettura originale come Opel Rocks-e” ha dichiarato Mark Adams, Vice President Design. Il vincitore sarà scelto da una giuria composta da dirigenti Opel e influencer. Mark Adams è anche coinvolto personalmente con il proprio canale Instagram.

