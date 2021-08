Opel Crossland, compattezza e versatilità

Con il Suv Crossland l'obiettivo di Opel continua a essere rappresentato dall'ottimale mix di compattezza esterna e versatile gestione dello spazio interno. Un ambizioso traguardo, visto i 4,21 metri di lunghezza. Salendo a bordo la percezione di spazio risulta ben superiore, grazie all'architettura 'cabina in avanti', ovvero il prolungamento del parabrezza ben sopra il cofano motore. La flessibilità dell'abitacolo di Opel Crossland può essere ulteriormente amplificata, grazie al Versatility Pack, in opzione per l'allestimento Elegance, oppure di serie per Ultimate ed Elegance con interni in pelle.