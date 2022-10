CHIANCIANO TERME (ITALPRESS) – “Roma sta vivendo un momento d’oro per gli eventi di diversa tipologia e per il turismo in genere, ma quando si parla di eventi bisogna mettere in campo una capacità di accoglienza adeguata”. Lo ha detto l’assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, nel suo intervento agli Stati generali del turismo, nel panel dedicato a fiere e congressi. “Vogliamo puntare molto su questo settore, il tema è capire come fare: partiamo da un libro bianco”, ma sicuramente “Roma deve essere proiettata in un’ottica globale, ogni occasione è giusta per far capire che è una città moderna. Si tratta di mettere in campo una ‘rivoluzione alberghierà, con strutture di altissimo livello: su questo stiamo lavorando”, assicura. “Oggi noi abbiamo la metà dei posti 5 stelle extralusso rispetto a Milano, ma da qui a tre anni ne avremo il 50% in più e, da qui a 5 anni, avremo il triplo dei posti. Molte strutture apriranno entro il 2025, l’anno del Giubileo, che avrà un grandissimo impatto di carattere turistico e commerciale”, ha concluso.

