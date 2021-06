ROMA (ITALPRESS) – E’ online Cercacasa.it, di proprietà di The Business Partners, società di servizi FIAIP, e Go Next Digital, una piattaforma italiana dove è possibile trovare e consultare i profili dei professionisti dell’immobiliare, vedere i loro annunci, controllare le loro esperienze e recensioni.

L’utente ha la possibilità di scegliere il professionista valutando la scheda, il curriculum, la sua storia professionale, vedere gli immobili nel suo portfolio, quelli venduti, affittati e le recensioni dei precedenti clienti.

Qui si trovano solo Agenzie immobiliari verificate, gli Agenti a queste collegati ed i relativi annunci immobiliari. Ogni annuncio pubblicato soddisfa il massimo standard di qualità e sicurezza.Solo le Agenzie Immobiliari in possesso di una Partite Iva attiva con Codice ATECO 6831 (attività di mediazione immobiliare) o iscritte ad un’Associazione di categoria possono registrarsi su Cercacasa.it. La verifica del codice Ateco avviene in fase di registrazione tramite Partita Iva o codice associativo in modo da garantire il 100% di Agenzie verificate e attive.

“Il futuro del mercato immobiliare in Italia ha un nuovo player ed una piattaforma immobiliare made in Italy. Grazie al nuovo portale Cercacasa.it – dichiara Paolo Righi, Amministratore Unico di The Business Partners Srl – sarà possibile far apparire in modo più semplice i propri annunci certificati da professionisti sui motori di ricerca e nel web, avere maggiori informazioni sugli immobili, conoscere tutti gli agenti immobiliari e i professionisti del Real Estate che utilizzano oggi i servizi tecnologici innovativi e all’avanguardia del nuovo portale, che garantiscono la clientela, gli investitori, i proprietari e tutti coloro che intendono acquistare un’abitazione o un immobile nel nostro Paese senza alcun problema. Il portale è un valido strumento contro l’abusivismo: potranno infatti pubblicare annunci solo agenti immobiliari iscritti regolarmente in Camera di Commercio. Tutto ciò è garanzia di trasparenza per i consumatori e per l’intero comparto immobiliare”.

La piattaforma può essere utilizzata anche dai Consulenti immobiliari in cerca di nuove opportunità lavorative che possono registrarsi e creare il loro profilo professionale inserendo tutte le informazioni salienti: esperienza, competenze, premi e riconoscimenti, specializzazioni e zone coperte per farsi trovare dalle migliori agenzie immobiliari in Italia.

“L’obiettivo di Cercacasa.it è quello di far adottare standard internazionali anche nel mercato immobiliare italiano combattendo l’abusivismo, mettendo al centro la professionalità e l’esperienza del mediatore e cercando di incrementare gli incarichi di vendita in esclusiva” dichiara Daniele Mancini Amministratore Unico di Cercacasa.it.” In molti paesi le vendite e le locazioni di immobili avvengono al 100% solo con la mediazione immobiliare di professionisti immobiliare con regolare licenza e solo con contratti in esclusiva. In Cercacasa.it è possibile ricercare non solo gli immobili ma l’agente consultando il suo profilo e la sua esperienza”.

(ITALPRESS).