MILANO (ITALPRESS) – OneRepublic ha pubblicato il nuovo singolo “Runaway”. Il pezzo arriva dopo la superhit “I Ain’t Worried”, che ha totalizzato oltre 3 miliardi di stream ed è inclusa nella colonna sonora del film campione d’incassi “Top Gun: Maverick”.

In concomitanza con l’uscita, i OneRepublic hanno premiato il video ufficiale della canzone, diretto da Tomàs Whitmore e girato durante il tour in Asia (in ben 8 città del Sudest Asiatico tra cui Hong Kong, Manila, Jakarta, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Taipei e Tokyo). I OneRepublic, nella clip, cantano il nuovo brano dall’alto dell’iconico resort Marina Bay Sands di Singapore, più precisamente dal 56° piano dello SkyPark Observation Deck e all’interno delle suite rimodernate e riarredate del resort. La suggestiva location è lo scenario perfetto per descrivere l’essenza della canzone e del video all’insegna del viaggio e dell’esplorazione. La clip comincia con la band che s’imbarca su un volo per l’Asia, utilizzando le cuffie Bose QuietComfort Earbuds II e lasciandosi tutto alle spalle, preparandosi alla loro più grande avventura. Varie location in Asia sono poi mostrate e si alternano a ritmo di musica.

Il gruppo è attesissimo a luglio con una serie di concerti italiani: martedì 11 a Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica (data sold-out), il 12 a Napoli all’Arena Flegrea (Noisy Naples Fest) già tutto esaurito, il 14 a Mantova a Piazza Sordello (sold-out) e domenica 16 al Lucca Summer Festival.

foto: ufficio stampa OneRepublic

(ITALPRESS).