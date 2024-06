MILANO (ITALPRESS) – OneRepublic hanno annunciato l’uscita del loro sesto album in studio, “Artificial Paradise”, in arrivo in tutto il mondo il prossimo 12 luglio. Il disco è già pre-ordinabile in formato fisico e digitale. Il titolo rimanda al trovare l’autenticità in un mondo sempre più artificiale, ponendosi la questione se si è delle persone che progettano di essere online per trovare il proprio paradiso (artificiale).

“Artificial Paradise è tecnicamente iniziato con il nostro singolo West Coast, scritto in una stanza d’albergo a New Orleans nel 2016. Quella canzone ha dato seguito ad altri singoli negli ultimi otto anni che non avevano senso insieme, ma abbiamo continuato comunque a raccogliere canzoni e a scrivere in diverse stanze d’albergo e studi sparsi per il mondo”. ha raccontato Ryan Tedder.

“Un nuovo album stava quindi iniziando a prendere forma e molti dei testi e di queste canzoni sono stati completati negli ultimi due anni, mentre navigavamo in un mondo pieno di storie artificiali, di costruzioni, di ‘paradisì – nelle vite trasmesse digitalmente dalle persone, nelle vite che creiamo per noi stessi e nelle storie che raccontiamo a noi stessi e agli altri. E continuando a parlare di questo nuovo paradigma, l’espressione “paradiso artificiale” è venuta fuori più e più volte. E sembra fin troppo in sintonia con il mondo in cui viviamo attualmente e con le aspirazioni di molte persone, nel bene e nel male. In mezzo a tutta questa artificialità, stiamo cercando di trovare una vera connessione, un vero sentimento e una vera storia” conclude Ryan Tedder.

