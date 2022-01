Oncologia, Inps e Agenas insieme per ridurre la burocrazia

Una procedura semplice e uniforme per rendere più agili e rapide le valutazioni, gli accertamenti e la gestione di informazioni per i pazienti oncologici. Questo l'obiettivo dell'accordo fra Inps e Agenas per il certificato oncologico telematico introduttivo. sat/