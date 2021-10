Il 22 di settembre ha segnato l’inizio della partnership tra Fiat e (RED), l’organizzazione lanciata quindici anni fa da Bono e Bobby Shriver che lotta contro le pandemie. Questa collaborazione include la Famiglia 500 al completo (Nuova 500, 500, 500X e 500L) e ha preso il via col lancio della Nuova (500)RED, tutta elettrica e solo elettrica, la prima auto (RED) al mondo, ambasciatrice del messaggio condiviso “protect the planet and its people”. Per promuovere questa nuova serie speciale, è on air il suo nuovo spot che enfatizza la missione universale della city car, icona del marchio FIAT, come sottolinea Olivier Francois, CEO Fiat e CMO Stellantis: “La Nuova (500)RED vuole portare il messaggio di (RED), ovvero che tutti possiamo avere un ruolo nella lotta alle pandemie, per le strade e ancora di più alle persone. Per questo abbiamo pensato e sviluppato insieme a (RED) uno spot basato sul concetto di attenzione per l’ambiente e per le persone, un principio che fa parte del DNA di FIAT. La Nuova (500)RED, infatti, è elettrica e quindi fa bene all’ambiente, ma non solo: Nuova (500)RED contribuisce a combattere le pandemie mondiali sostenendo il progetto (RED), quindi protegge le persone, tutte!”.

“L’universalità del messaggio – prosegue Francois – viene enfatizzata giocando sul paradosso tra le dimensioni della vettura e il numero di persone che possono entrarvi: la risposta è nelle immagini che mostrano un numero sempre crescente di persone, di ogni genere e provenienza geografica, che si avvicinano all’auto come se avessero tutte l’intenzione di salirci. Metaforicamente una grande famiglia costituita dal mondo intero, che quest’auto è in grado di accogliere e portare verso un futuro migliore, facendosi ambasciatrice di consapevolezza e impegno sociale”. A perfetto complemento delle immagini lavora la colonna sonora costituita dalla canzone napoletana “ò surdato nammurato”, remixata da Ryan Tedder, un inno alla pace e all’amore noto in tutto il mondo. Dapprima utilizzata come sottofondo, la musica sale di tono a partire dalla metà dello spot, quando Nuova (500)RED viene svelata nei suoi dettagli e si mostra in piena azione, trasportando i diversi conducenti che l’hanno scelta verso un futuro migliore. Ne deriva così un forte richiamo all’italianità del prodotto e alla positività del messaggio, evidenziato dal claim “Pensata per il pianeta. Pensata per le persone” e sottolineato dalla scelta del colore rosso, Red by (RED), per la carrozzeria e gli interni, un colore brillante, per la prima volta disponibile su Nuova 500, che assume un significato etico, coerente con la missione comune di FIAT e di (RED).

Lo spot si chiude con una provocazione, un messaggio, un invito: siate pronti a mettervi alla guida del cambiamento. Dalla convinzione che tutti possiamo fare la nostra parte nella lotta contro le pandemie e che quindi ciascuno di noi può guidare il cambiamento, deriva infatti la possibilità – inusuale nell’automotive – di avere il solo sedile del guidatore in rosso, in abbinamento agli altri tre sedili passeggeri neri. I Clienti potranno scoprire da vicino Nuova (500)RED insieme a tutta la Famiglia (500)RED (Nuova 500, 500, 500X e 500L) presso la rete dei concessionari italiani in occasione del “porte aperte” del 9 e 10 ottobre. La Nuova 500 sarà protagonista anche con una nuova promozione firmata FCA Bank: con una rata da 159 euro al mese con 2 anni di ricariche incluse! Per facilitare il passaggio alla mobilità elettrica l’offerta garantisce la tranquillità di avere a disposizione 2.000 KW di ricarica che, mediamente, coprono i consumi per 2 anni di uso di un’auto elettrica grazie al pacchetto di F2M e-Solution ed all’offerta finanziaria con “Contributo Prezzo” di FCA Bank.

