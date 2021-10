FIRENZE (ITALPRESS) – E’ già in tutte le più importanti radio nazionali e punti vendita il nuovo singolo del Cantautore fiorentino Fabrizio Venturi dal titolo avente un duplice significato “L’Amore dov’è?”, o “L’Amore dov’è”.

Dal lavoro discografico e dal video scaturirà la pubblicazione di un libro, che è una biografia dell’artista, in cui racconta se stesso, gioie, aspettative, successi e delusioni vissute nel mondo discografico e artistico.

“L’amore dov’è?” è una canzone scritta interamente dal cantautore e mixata da Foffo Bianchi, produttore di Renato Zero, Claudio Baglioni, Elio e le Storie Tese, Rino Gaetano e molti altri. Il brano pone un interrogativo sul percorso sul quale l’uomo cammina da sempre, ossia la continua ricerca di quell’immenso turbinio di emozioni, chiamato amore, purtroppo spesso dimenticato da tanti, di cui Venturi ha voluto racchiudere in una canzone il senso profondo. “Anche se questo tempo è molto crudo e anoressico di sentimenti tra i popoli, in questo mare così mosso l’amore rimane l’unica boa di salvataggio”, afferma Venturi. Il cantautore ha scritto, inoltre, un libro, che uscirà, a breve, in tutte le edicole, intitolato “Sempre rimesso in piedi, romanzo autobiografico di Fabrizio Venturi” che è anche il titolo dell’album che contiene “L’amore dov’è?”.

“Ogni tanto bisognerebbe riflettere sulla vita che passa come un treno che sfreccia a mille all’ora, a volte sotto il sole, a volte sotto una buia galleria, ma sempre sotto i tuoi occhi – afferma Venturi -. Per poter esprimere tutto questo, ho deciso che dovevo raccontare la mia storia, solo così sarei stato credibile, solo raccontando cose che ho conosciuto e realmente vissuto”.

(ITALPRESS).