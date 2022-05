Ed eccola sventolare la bandiera arcobaleno sulla facciata di Palazzo Marino per la giornata internazionale contro l’omobilesbotransfobia. L’iniziativa dell’amministrazione milanese arriva dopo che, ieri, il Consiglio Comunale ha segnato due punti nel campo dei diritti della comunità Lgbtq+: il primo, con l’approvazione dell’ordine del giorno, prima firmataria Monica Romano, che ha istituito il registro comunale per il riconoscimento del genere d’elezione delle persone transgender; il secondo, con il sì alla mozione, anche questa del Pd, di proclamare Milano “zona libera per persone Lgbtq+”. Quest’ultima mozione, peraltro, è proprio quella che ha impegnato la giunta a esporre, oggi e ogni 17 maggio, la bandiera. (ITALPRESS).

Photo credits ufficio stampa Comune di Milano