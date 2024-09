VIADANA (MANTOVA) (ITALPRESS) – Nella mattinata odierna, mentre a Viadana personale del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma effettuava gli accertamenti tecnici scientifici nei luoghi ove si è consumato il femminicidio di Maria Campai, a Brescia, presso il Tribunale per i Minorenni, si svolgeva l’udienza di convalida del fermo di indiziato di delitto a carico del minore fermato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Mantova e della Compagnia Carabinieri di Viadana per l’efferato delitto. All’esito dell’interrogatorio di garanzia, alla presenza del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica per i minorenni di Brescia, il Giudice per le Indagini Preliminari convalidava il fermo e disponeva la misura cautelare della custodia in carcere presso l’Istituto di Pena Minorile “C. Beccaria” di Milano. Il Giudice, dopo aver ascoltato la versione dei fatti resa dal giovane, confermava le ipotesi accusatorie di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e l’occultamento di cadavere. Nei prossimi giorni, a cura del medico legale individuato, verrà effettuata l’autopsia sul cadavere della donna, mentre proseguono a 360 gradi le attività investigative da parte dei militari dell’Arma sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Carabinieri