ROMA (ITALPRESS) – i-Fest International Film Festival, il grande evento culturale cinematografico che si svolge dal 5 al 15 settembre a Castrovillari e nei territori del Parco Nazionale del Pollino, celebra in questa edizione 2024 i novant’anni della Diva tutta italiana Sophia Loren. Donna di carattere ed attrice dall’inarrivabile fascino, interprete intensa, densa di dramma e spensierata leggerezza, icona di bellezza, simbolo del cinema italiano nel mondo, star internazionale inimitabile, genuina, sexy, divertente.

Il Manifesto Ufficiale di i-Fest 24 la racconta attraverso un iconico scatto del grande fotografo statunitense Richard Avedon del 1966, rivisitato in chiave pop attraverso l’inconfondibile ed innovativo stile del Festival.

Numerose le attività in programma dedicate alla Loren tra cui le proiezioni del capolavoro Matrimonio all’italiana e della intensa opera Voce Umana, diretta dal figlio Edoardo. E ancora Masterclass, incontri dedicati, Mostre fotografiche e digitali e l’omaggio che tre giovani attori italiani dedicheranno alla Loren attraverso l’interpretazione di tre monologhi originali.

Ricchissima la selezione ufficiale che presenta 160 opere di cui, per la prima volta in assoluto, 100 in competizione. Sei sono i concorsi internazionali che raccolgono il meglio della produzione internazionale e numerose opere in anteprima e vincitrici dei più importanti Festival al mondo tra cui Venezia, Cannes, Locarno e Clermont-Ferrand. I concorsi Doc, Short, Animazione, Feature Young, Short Young sono organizzati in Media Partnership con Rai Cinema Channel, SIAE ed Italian Film Institute e rappresentano oltre 45 paesi e circa 70 distribuzioni nazionali ed internazionali tra cui Premiere Film, Miyu, Shortcut, Pathos.

Numerosi gli ospiti nazionali ed internazionali che parteciperanno all’evento ed incontreranno il pubblico del Festival ed i numerosi giovani fruitori per una serie di attività Educational tra cui Masterclass, Workshop e Panel dedicati, tutte attività gratuite.

A calcare il prestigioso palco di i-Fest 24, firmato dallo scenografo Mario Garrambone, saranno nelle serate del 12 e del 13 settembre, il grande regista italiano candidato all’Oscar Matteo Garrone, il regista Palma d’Oro a Cannes Cristian Mungiu, il popolare attore Michele Placido, lo show man più amato d’Italia Nino Frassica, il regista di grandi commedie e serie Tv Luca Miniero, Stefano Reali, autore di numerosi successi televisivi che presenterà il suo ultimo libro Shakespeare AEnigma. Premiati inoltre Attilio Sabato, giornalista e scrittore, Carlo Rodomonti, responsabile marketing di Rai Cinema e Marco De Angelis, direttore vendite NTV – Italo.

Sabato 14 settembre, serata di Gala e premiazioni sarà ospite d’onore Raoul Bova. Domenica 15 settembre, all’interno dell’innovativo progetto speciale Cultural Bridge, ponte culturale tra Calabria e Sicilia (le due regioni in cui si svolge annualmente i-Fest International Film Festival), il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì presenterà in anteprima le sue due ultime fatiche cinematografiche, Enif Al e Il Tristo Mietitore. Ad affiancare sul palco il Direttore Artistico Giuseppe Panebianco, sarà l’attrice e show girl venezuelana Aida Yespica.

In occasione della rara e preziosa partecipazione del regista rumeno Cristian Mungiu, i-Fest 24 presenta una ricchissima e completa retrospettiva della sua opera, attività presentata in esclusiva europea. In selezione 9 opere tra cui il suo ultimo successo R.M.N. Animali Selvatici, il film vincitore della Palma d’Oro 4 Mesi, 3 Settimane, 2 Giorni, Occident ed alcuni rarissimi short tra cui Mariana e E-Bine Rau.

Di altissimo profilo qualitativo e culturale le numerose Rassegne fuori concorso tra cui Eye on Venice, Eumotion, Green Screenings, Area Calabria, Proiezioni Speciali, MondoDoc, Orient Express, spazio dedicato alla cinematografia orientale che quest’anno presenta 4 opere giapponesi, in collaborazione con l’Istituto di Cultura del Giappone. Numerose le opere presentate in anteprima tra cui il candidato all’Oscar 2024 Invincible, i pluripremiati Area Boy, Et si le soleil plongeait dans l’ocèan de nues, Duan pian gushi, Short Story, Goodbye First Love.

Ad aprire il Festival, il 5 settembre sarà Il Mistero Scorre Sul Fiume, straordinario Thriller cinese ad alta tensione in collaborazione con Wanted. In selezione anche la World Premiere di Love is not enough, splendida opera di denuncia e riscatto femminile in collaborazione con WeShort.

In programma anche un tributo al grande attore Alain Delon, con la presentazione di una delle sue pellicole di maggior successo internazionale, La Piscina, film del 1969 diretto dal regista francese Jacques Deray.

Di grande spessore la Giuria Internazionale che assegnerà i Premi dei concorsi, di cui fanno parte illustri personaggi tra cui i critici Valerio Caprara, Giancarlo Zappoli e Andrea Chimento, la sceneggiatrice Victoria Vinuesa, il direttore del CeSam Marcello Foti, la dirigente di Rai Cinema Manuela Rima, lo storico del cinema Fabio Melelli, il regista Anton Giulio Onofri, la manager Danila Confalonieri, i docenti UniPa Schembri e Bonanzinga ed il direttore Santamaria.

Rinnovata anche in questa edizione 2024 la collaborazione con l’Istituto Rosetta Sisca di Castrovillari e con il direttore Giuseppe Carrà, che accoglierà il Festival in tre giornate dedicate a concorsi ed incontri con i detenuti. Il 5 ed il 6 settembre si svolgerà all’interno dell’Istituto Cinema Senza Confini, concorso internazionale di short film, dove i detenuti diventano giurati ed assegnano il prestigioso i-Fest Award People. Venerdì 13 settembre, sempre in Istituto si svolgerà l’incontro con il regista Luca Miniero, ospite del Festival, che racconterà ad una grande platea la genesi di pellicole pluripremiate come Benvenuti al Sud, Un Boss in salotto, Tutti a Bordo e di applauditissime serie Tv come Napoli milionaria! e Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.

i-Fest International Film Festival è un evento sostenuto da Mic – Ministero della Cultura, Regione Calabria, Calabria Film Commission, Comune di Castrovillari, Gal Pollino, Parco Nazionale del Pollino e da numerosi sponsor privati tra cui ITALO, Panebianco Medical Group, VIP, Capani, Armentano Autoscuole, Gas Pollino, Lions Castrovillari.

Tra i partner culturali, Calabria Straordinaria, CeSam, Siae, Ministero del Made in Italy, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Provincia di Cosenza, Nuovo Imaie, ENIT.

Tra i partner Internazionali, Ambasciata di Germania, Ambasciata di Spagna, Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di Danimarca, Ambasciata di Svezia, Ambasciata di Ungheria, Ambasciata di Romania, Istituto culturale Corea, Istituto culturale Giappone.

Media Partner ufficiali dell’evento, Rai Cinema Channel, MyMovies, LongTake. Official Car: Carlomagno.

Gli i-Fest Special Award 24, prestigiosi premi speciali di sono opere originali del Maestro Orafo Michele Affidato.

Gli i-Fest Award 24, premi dei concorsi e delle Special Areas, sono realizzati da Marino Gioielli.

Il ricchissimo programma organizzato dal direttore artistico Giuseppe Panebianco e dal direttore operativo Glauce Valdini, presenta numerosi eventi speciali dedicati ai temi ambientali (i-Fest Green), ai temi sociali (i-Fest People) ed alle nuove tecnologie (i-Fest Lab) ed eventi collaterali alla scoperta dello straordinario territorio del Parco Nazionale del Pollino e delle sue eccellenze.

Durante le serate del 13 e del 14 settembre, si svolgerà inoltre una importante raccolta fondi in collaborazione con CRI – Croce Rossa Italiana a sostegno di un progetto dedicato ai ragazzi disabili del territorio.

