ROMA (ITALPRESS) – Dacia, dall’inizio dell’anno sta diffondendo la sua nuova identità di Brand nella rete commerciale. L’obiettivo è quello di incrementare l’attrattiva e la visibilità dei punti di vendita, continuando a essere il Marchio con il miglior rapporto qualità / prezzo del mercato. Questa moderna veste grafica interessa i nuovi showroom e la forte segnaletica esterna. A fine novembre sono oltre 1.000 i punti vendita della Casa che hanno già adottato la nuova brand identity, con una notevole accelerazione nel corso dell’anno. Infatti, 750 siti della rete primaria sono passati, in questi 11 mesi, alla nuova immagine, vale a dire 3 siti per giorno lavorativo.

Visto dall’esterno, lo stile delle concessionarie è semplice, ma visibile e impattante, preludio di una esperienza cliente appagante e intuitiva. I vari elementi che compongono il layout dei punti vendita ufficiali della Casa (bandiere, totem, pannelli, parcheggi, ecc.) sono perfettamente riconoscibili. Questi elementi rendono attrattivi gli showroom, invitando così i clienti ad entrare e visitarli. Il color verde kaki domina la scena e permette ai clienti di riconoscere facilmente la presenza del Brand, indipendentemente dall’ambiente circostante.

Quando lo showroom Dacia è integrato in un sito multimarca del Gruppo Renault, la segnaletica, che riprende la nuova brand image, permette di individuare a colpo d’occhio la sua presenza in quell’ambiente, orientando il cliente verso il servizio che sta cercando. All’interno, gli elementi grafici e l’identità sono di forte impatto. Proprio come la visual identity esterna, anche il nuovo stile interno dei punti di vendita Dacia è interpretato attorno al logo che unisce la D e la C del nome (simbolo della solidità delle maglie di una catena) ed anche attorno alla nuova tavolozza di colori che rimanda allo spirito outdoor del Brand. I nuovi allestimenti degli interni, eco-responsabili e versatili, sono stati pensati per offrire una esperienza cliente il più possibile vicina ed appagante, riconfermando i valori di Dacia:

Essential but Cool: essenziale, concreta ma anche moderno, personale. Robust & Outdoor: robusto e con vocazione all’outdoor. Eco-Smart: rispettoso dell’ambiente e con soluzioni innovative che migliorano la vita. L’obiettivo è far aggiornare i saloni DACIA alla nuova immagine di Marca in previsione del lancio di Nuovo Duster previsto a Giugno 2024, in tutti i Paesi in cui il brand è presente, circa 2.000 concessionari.

