ROMA (ITALPRESS) – Nella riunione del 17 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione di Crèdit Agricole S.A., sotto la presidenza di Dominique Lefebvre e su raccomandazione del Comitato Nomine e Governance, ha deciso di nominare Olivier Gavalda Direttore generale di Crèdit Agricole S.A., dopo l’Assemblea Generale del 14 maggio 2025.

La transizione all’interno della direzione generale di Crèdit Agricole S.A. sarà organizzata nei prossimi mesi.

Olivier Gavalda ha trascorso tutta la sua carriera in Crèdit Agricole. E’ entrato in Crèdit Agricole du Midi nel 1988, dove ha ricoperto successivamente le cariche di Responsabile del Progetto Organizzazione, Responsabile di Filiale, Responsabile della Formazione e infine Responsabile Marketing. Nel 1998 è entrato a far parte di Crèdit Agricole d’Ile-de-France come Direttore Regionale, prima di essere nominato nel 2002 Vice Amministratore Delegato di Crèdit Agricole Sud Rhòne-Alpes, con la responsabilità dello Sviluppo e delle Risorse Umane.

Nel 2007 è diventato Amministratore Delegato di Crèdit Agricole de Champagne-Bourgogne. Nel 2010 è entrato a far parte di Crèdit Agricole S.A. come responsabile della divisione Banche Regionali e nel 2015 è stato nominato Vice Direttore Generale con delega a Sviluppo, Clienti e Innovazione. Nel 2016 è diventato Direttore generale di Crèdit Agricole d’Ile-de-France. Olivier Gavalda è Vice Direttore Generale di Crèdit Agricole S.A. con delega all’Universal Banking dal novembre 2022.

Olivier Gavalda ha conseguito un master in econometria e un diploma post-laurea (DESS) in organizzazione/informatica presso Arts et Mètiers.

– Foto ufficio stampa Crèdit Agricole –

(ITALPRESS).