ROMA (ITALPRESS) – L’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna nel big match della tredicesima giornata di serie A. L’esordio di Marco Belinelli, autore di 9 punti (una tripla e 6 tiri liberi), non regala il successo alla Segafredo che si affida soprattutto a Gamble e Teodosic, entrambi in doppia cifra, ma cede di misura col punteggio di 73-68 sul proprio parquet. Si amplia la distanza tra le due squadre: +8 per l’Armani Exchange che allunga in testa alla classifica. I primi due quarti di gioco vedono esprimersi con maggior lucidità gli ospiti, più precisi soprattutto con il tiro da due punti. A Belinelli bastano circa 4 minuti per sbloccarsi nel suo ritorno in campo ufficiale con la maglia della Virtus: l’ex stella NBA non poteva che inaugurare il suo tabellino personale con una tripla. L’Olimpia chiude il primo tempo sul 46-38, ma i padroni di casa non ci mettono molto a rientrare in scia. Nell’ultimo quarto è una lotta di nervi che viene decisa dai dettagli: Shields, LeDay e Punter (top-scorer con 18 sigilli) guidano i lombardi con canestri pesanti, Milano rimane al comando del campionato e vola a quota 22 punti.

“Oggi dal punto di vista emozionale ero molto agitato, e’ da tanto che non mi capitava in questo modo. Era da giorni che pensavo a questo esordio, ma ora testa bassa e lavorare. Ci sono cose da migliorare anche se abbiamo fatto vedere che possiamo rendere la vita difficile a Milano. Era da ben 4 mesi che non giocavo una partita, sono tranquillo, ci vuole pazienza”.

Lo ha detto Marco Belinelli dopo il ritorno in campo ufficiale con la Virtus Bologna nella sfida persa contro l’Olimpia Milano. “Sto cercando di capire determinate cose in campo – ha proseguito a Rai Sport – mi allenero’ duramente. Rimpianti per l’addio al mondo NBA? Assolutamente no, sono contento di essere qui e voglio aiutare la squadra a vincere”.

(ITALPRESS).