DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – “L’Argentina è una squadra top. Hanno tantissimi giocatori forti. Credo che il nostro vero Mondiale inizi domani. Non voglio sottovalutare le Nazionali che abbiamo affrontato e superato fino a oggi ma Argentina e Brasile, probabile rivale in caso di qualificazione per le semifinali, sono di un altro livello”. Lo ha detto, in conferenza stampa, il ct dell’Olanda, Louis Van Gaal, alla vigilia della gara dei quarti di finale dei Mondiali, contro l’Argentina.

A ruota l’allenatore degli Orange ha risposto a Di Maria. “Ha detto che sono il peggior allenatore che abbia mai avuto? Mi dispiace. E’ uno dei pochi ad aver detto cose del genere. Di Maria per me è un buon giocatore ma ha sempre avuto problemi personali, che hanno influito sul suo rendimento. Un allenatore deve fare delle scelte, che non sempre vanno bene ai vari calciatori. Lo sa bene anche Depay, che era con me e Di Maria al Manchester United a quei tempi. Una volta ho lasciato in panchina Memphis, che oggi siede qui accanto a me. Un allenatore non prende mai decisioni senza ragionare. Forse quella fatta per Depay allora è stata una scelta sbagliata ma guardate adesso come ci trattiamo. E’ tutto diverso, gli posso dare anche un bacio in bocca”, ha aggiunto, scherzando, il ct dell’Olanda.

“Il Brasile? Non volevo essere offensivo nei confronti del loro team (definito non magico nei giorni scorsi, nd.). E’ una squadra molto simile a noi. Ha grandissime capacità tecniche e resta, per me, la grande favorita dei Mondiali. L’ho sempre detto. Comunque anche noi abbiamo la possibilità di vincere il torneo: abbiamo un’ottima squadra, la migliore, ed è diversa da tutte le altre”, ha concluso Van Gaal.

