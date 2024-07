DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Spiacevole inconveniente per l’Olanda alla vigilia della semifinale degli Europei contro l’Inghilterra. La formazione guidata dal ct Koeman, infatti, lasciato l’hotel Ritz Carlton di Wolfsburg dove soggiornava, ha scoperto che il treno che avrebbe dovuto portarli a Dortmund era stato soppresso “a causa di un blocco sulla strada”, fa sapere la Federazione olandese. Così, l’autobus che trasportava la squadra è tornato in albergo. Non è rimasto altro da fare che optare per una partenza in aereo, alle 20.20, dall’aeroporto di Brunswick, a 37 chilometri da Wolfsburg e a meno di 280 chilometri da Dortmund. Pertanto conferenza pregara, fissata per le 19.45, cancellata. Tra l’altro non è la prima volta che gli Orange riscontrano problemi con i treni in Germania. Una situazione simile era capitata prima della sfida con l’Austria e con la Turchia. “E’ fantastico viaggiare in treno – scherzò in quell’occasione Koeman -. La Uefa vuole creare un Europeo verde, ma dobbiamo garantire che i treni circolino”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

