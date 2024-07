ROMA (ITALPRESS) – La rabbia dell’Olanda, eliminata in semifinale a Euro2024 per mano dell’Inghilterra, è tutta nelle parole del ct Ronald Koeman. “Siamo delusi per il risultato finale di una partita che era iniziata molto bene per noi. Negli ultimi venti minuti abbiamo avuto la sensazione di essere la squadra migliore in campo e abbiamo attaccato di più. Ma è stato allora che è arrivato il loro secondo gol, intorno al 90′, e dopo è finita. E’ difficile da accettare”, ha detto l’allenatore degli Oranje, chiaramente “urtato” per il penalty concesso all’Inghilterra in occasione del momentaneo 1-1, successivo al vantaggio iniziale dei Paesi Bassi. Nel suo mirino l’arbitro: “Secondo me non avrebbe dovuto concedere il rigore. Penso che questo uso del Var spacchi davvero il calcio”.

