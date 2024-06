ROMA (ITALPRESS) – Brutte notizie per Ronald Koeman. Il ct dell’Olanda dovrà rinunciare per gli imminenti Europei al centrocampista Frenkie De Jong. Il giocatore del Barcellona ha infatti alzato bandiera bianca dopo i recenti problemi fisici. “Frenkie De Jong dovrà saltare Euro2024. Il centrocampista è ancora alle prese con diversi problemi causati dal recente infortunio alla caviglia”, ha precisato la Federazione olandese. Il giocatore degli azulgrana si era infortunato nel corso del “clasico” Real Madrid-Barcellona del 21 aprile, è stato comunque convocato da Koeman non ha recuperato la forma migliore.

A ruota, poi, preoccupano le condizioni fisiche dell’atalantino Teun Koopmeiners, costretto a rinunciare all’ultima amichevole pre-Europeo, contro l’Islanda, per un problema muscolare agli adduttori, accusato durante le fasi di riscaldamento. Da valutare le sue condizioni.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

