BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Giochiamo per una semifinale e questo non accade spesso, non possiamo sottovalutare gli avversari”. Ronald Koeman ci tiene a mettere subito le cose in chiaro in vista della gara valida per i quarti di finale degli Europei contro la Turchia. Gli avversari sono una formazione rognosa e il commissario tecnico dell’Olanda lo sa molto bene: “Loro hanno entusiasmo e sono bravi con il pallone tra i piedi, ma sappiamo che a volte ci verranno concessi degli spazi e dobbiamo sfruttarli bene”. Un fattore saranno anche i tifosi, con entrambe le Nazionali che ne hanno davvero tanti al seguito: “Fan turchi i più calorosi? Io e molti giocatori abbiamo già esperienza. Dobbiamo riuscire noi ad avere il pallino del gioco, così poi loro si calmeranno automaticamente”. Tra le cosa da migliorare per il tecnico Oranje ci sono i calci d’angolo, 13 quelli sbagliati con la Romania: “Ne abbiamo parlato e dobbiamo calciarli meglio, anche perchè abbiamo dei colpitori di testa abbastanza buoni”.

Insieme a Koeman è intervenuto il laterale dell’Inter, Denzel Dumfries: “Ci siamo concentrati soprattutto sul nostro gioco, loro proprio come i rumeni entrano in partita con un grande cuore. Ma noi guardiamo a noi stessi. Per quanto concerne i loro tifosi penso solo che sia bello giocare con un’atmosfera del genere. Tra l’altro c’è da dire che durante il torneo abbiamo visto quanto sono fantastici i nostri, anche fuori dallo stadio. Soprattutto domani mi aspetto che ci sostengano ancora di più. Questo ci dà la carica”. Poi sulla voglia di vincere: “Nessuno ha bisogno di motivazioni extra per una partita del genere. Io sono sempre concentrato a non lasciarmi trasportare dall’entusiasmo”.

