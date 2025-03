NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella notte NBA prosegue il testa a testa a distanza fra Oklahoma City e Cleveland per il miglior record nella Lega. Restano avanti i Thunder (60-12), che trascinati dal solito Shai Gilgeous-Alexander (32 punti) superano Sacramento 121-105 e centrano anche la settima vittoria di fila, la 14esima nelle ultime 15. In evidenza anche Holmgren (18 punti e 10 rimbalzi) mentre Murray (28 punti) non evita ai Kings il quarto ko consecutivo. Cleveland (58-14) allunga intanto in testa alla Eastern Conference grazie al 122-111 su Portland con 25 punti di Jerome e 21 punti e 12 rimbalzi di Mobley.

Restando a Est, consolida il terzo posto New York, che piega Dallas (decima sconfitta in 13 gare) per 128-113 con la prima tripla doppia in oltre tre anni di Karl-Anthony Towns (26 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) e 35 punti di OG Anunoby. Fa un passo importante direzione play-off Detroit che, pur priva ancora di Cunningham, batte 122-96 San Antonio con 27 punti di Sasser in uscita dalla panchina. Per Simone Fontecchio 2 punti (1/1 da due e 0/1 da tre), tre rimbalzi, un assist e una palla persa in 17 minuti. Zona play-in per Orlando: 111-104 su Charlotte, 32 punti per Banchero e 26 per Franz Wagner.

A Ovest, invece, continua la bagarre per il secondo posto alle spalle dei Thunder. Al momento lo occupa Houston, grazie al 121-114 su Atlanta (32 punti e 11 rimbalzi di Jalen Green) ma dietro non mollano, a partire da Memphis che aggancia Denver dopo aver travolto Utah 140-103 (21 punti per Bane e 19 per Jackson).

C’era poi grande attesa per il ritorno da ex a Miami per la prima volta di Jimmy Butler: un ritorno amaro perchè chiude con 11 punti e Golden State, ancora senza Curry, cede per 112-86 agli Heat, dove brillano Adebayo (27 punti) ed Herro (20 punti). Brutte notizie intanto per Milwaukee, in lotta per un posto ai play-off: fuori a tempo indeterminato Damian Lillard, al quale è stata diagnosticata una trombosi venosa profonda al polpaccio destro. “La salute di Damian è la nostra priorità numero 1”, ha fatto sapere il direttore generale dei Bucks Jon Horst.

