NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Continua il testa a testa a distanza fra le due squadre migliori della Nba. Cleveland tocca quota 42 vittorie superando 134-124 Washington nel testa-coda della Eastern Conference: 33 punti per Mitchell, 27 per Mobley e 23 per Garland nelle fila dei Cavs che allungano su Boston mentre ai Wizards – 12 ko negli ultimi 12 scontri diretti con Cleveland – non basta la miglior prestazione in carriera di Poole (45 punti). Successo numero 41 (ma con due partite in meno rispetto ai Cavaliers) per Oklahoma City, trascinata da Williams (27 punti) e Gilgeous-Alexander (25 punti) nel 121-109 su Toronto che segna anche il ritorno dopo tre mesi di Holmgren (4 punti, 5 rimbalzi e 4 stoppate in 22 minuti). Restando a Ovest incredibile vittoria di Phoenix: sotto 120-116 a 4″7 dalla sirena, costringe Utah all’overtime con due triple di Allen (21 punti) e la spunta poi per 135-127 con il miglior Booker della stagione (47 punti). Una tripla allo scadere è invece fatale a San Antonio, affondata da Miles Bridges a 1″4 dalla fine: Charlotte vince 117-116 e interrompe una striscia negativa che durava da sei partite. Fra l’altro gli Spurs avevano trovato il canestro dal 3 del controsorpasso con Fox ma la giocata è stata rivista dagli arbitri, che hanno giudicato fuori tempo massimo il tiro dell’ex Sacramento. Trae Young (24 punti) guida la rimonta da -21 di Atlanta, che piega 115-110 Milwaukee (ancora fuori Antetokounmpo, quinto stop nelle ultime sei uscite) e cerca di rilanciarsi con la seconda vittoria in 11 gare. Nella prima partita del post-Butler ma senza ancora i nuovi arrivati Wiggins, Anderson e Mitchell, Miami crolla 102-86 contro Brooklyn, disputando un pessimo quarto quarto dove realizza solo 9 punti. Gli Heat cedono la sesta piazza a Est a Detroit, che batte Philadelphia 125-112 con Beasley (36 punti) che non fa rimpiangere l’assenza di Cunningham. Per Simone Fontecchio 10 punti (1/2 da due, 2/8 da tre, 2/2 ai liberi), 5 rimbalzi, due assist, due palle perse e una stoppata in 19 minuti. Nei Sixers, oggi fuori anche dai play-in, 27 punti di Maxey e 23 di Embiid.

