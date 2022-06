GENOVA (ITALPRESS) – “Un’altra grande promessa mantenuta. Genova diventerà centro europeo di ricerca sulla salute e il ponente genovese avrà un ospedale di assoluta eccellenza”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria, dopo aver firmato questa mattina alla presenza del premier Mario Draghi il protocollo d’intesa tra Regione, ministero per gli Affari regionali, ministero della Salute e ministero dell’Università e della ricerca che porterà a Genova 405 milioni di euro per la realizzazione del Centro di medicina computazionale e tecnologica nel parco scientifico tecnologico di Erzelli a Genova. La Liguria è tra le prime sei regioni italiane ad avviare il progetto bandiera del Pnrr. Le risorse consentiranno di realizzare un nuovo ospedale e un Irccs (istituto di ricerca e cura a carattere scientifico), il primo in Italia a vocazione tecnologica. Il progetto coinvolge anche l’Università di Genova, il policlinico San Martino, l’Istituto italiano di tecnologia e il Cnrr. In particolare, 280 milioni arriveranno da Inail, 60 milioni dai fondi ex articolo 20 della legge 67/88 e 65 milioni dal Pnrr.

– Foto xf3 –

(ITALPRESS).

